Site revela supostas mensagens de médico de Maradona ao saber de infarto do astro: ‘O gordo vai morrer’

O site de notícias ‘Infobae’, da Argentina, compartilhou uma série de áudios e mensagens escritas em um aplicativo de mensagens, onde mostra as reações do neurocirurgião Leopoldo Luque, médico que operou Maradona dias antes de sua morte. O conteúdo foi compartilhado por grandes jornais internacionais como o ‘Marca’, da Espanha, e o ‘Record’, de Portugal.

Uma mensagem atribuida pelo ‘Infobae’ ai médico, mostra uma frieza que foi o principal destaque dos jornais internacionais. Luque teria chamado Maradona de ‘gordo’ e falado que o astro estava ‘morrendo a cagar’.

– Sim ‘boludo’ parece que ele teve uma parada cardiorrespiratória e o gordo vai morrer cagando. Não faço ideia do que ele fez. Eu vou lá – teria afirmado.

– Agora ele está com a equipe (da ambulância) estão reanimando ele com uma linha e intubando. Mas ficamos uns dez, quinze minutos fazendo a gente porque a ambulância não chegou – explicou o médico para a psiquiatra Agustina Cosachov.

– Entramos na sala e estava frio, frio. Com toda a circulação marcada. Começamos a fazer a reanimação e ele recuperou um pouco o tom e, digamos, recuperou um pouco da temperatura corporal. Tudo isso foi mais ou menos 10 minutos que ele Fizemos a RCP manual, digamos entre a enfermeira, “El Negro”, eu e a “Monona” (a cozinheira) e aí chegou a ambulância. Agora estão procedendo. Não contam como está a situação . Saí e eles não me falam nada – concluiu.

Em uma mensagem para um outro contato, Luque já parecia ciente da morte de Maradona.

– Não se preocupe, estou na estrada agora. Parece que ele está morto. Poste que ele está morto . Bairro San Andrés, você tem que passar, você viu aquele a que sempre vamos, Santa María de Tigre – diz um áudio em que Luque entra em contato com um de seus sócios.

A cozinheira Monona, citada em uma das mensagens, falou sobre o caso recentemente. Ela afirmou que o astro teria se alimentado na noite anterior de sua morte e relembrou os momentos de pânico na tentativa de reanimação de El Pipe.

– Esse dia foi uma grande loucura. Quando soube que ele havia falecido tomei um susto. Parecia um pesadelo. Lembro que os médicos tentavam o reanimar, mas não conseguiram – afirmou.

DOENÇA E MORTE

De acordo com as informações do laudo da necropsia, Maradona morreu por insuficiência cardíaca aguda no dia 25 de novembro. Na época, o LANCE! conversou com o especialista no assunto e cardiologista Nabil Ghorayeb, médico do esporte do Hospital do Coração, em São Paulo, que revelou mais detalhes sobre a doença que vinha acompanhando o astro do futebol.

No fim de novembro, a justiça argentina acusou formalmente Leopoldo Luque de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A suspeita é que o médico do ex-jogador tenha cometido negligência médica com Maradona em seus últimos dias de vida, quando ele se recuperava de uma cirurgia cerebral em sua residência. A promotoria também suspeita de que o ex-camisa 10 não tenha recebido oficialmente alta médica para retornar para a casa.