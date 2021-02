Skyblivion: remake de TES Oblivion feito por fãs ganha novo vídeo

Skyblivion, projeto que recria The Elder Scrolls: Oblivion utilizando a engine de Skyrim, acaba de receber mais um vídeo demonstrando o progresso feito pela equipe de desenvolvedores.

O vídeo tem cerca de 20 minutos e é o segundo do “diário de desenvolvimento” lançado no YouTube no canal oficial do grupo. Ele menciona que o projeto recebeu 100 novos voluntários prontos para fazer com que a ideia do jogo se concretize e seja publicada. E fala que, apesar de nem todos os voluntários terem entrado para a equipe, isto será de grande ajuda para acelerar o projeto.

Recriar o título da Bethesda anterior a Skyrim não é tarefa fácil, o mapa de Oblivion tem 57km², 20,3km² a mais do que o Elder Scrolls mais recente. Toda esta área precisa ser coberta com vegetação específica, atenciosamente colocada de maneira fiel ao jogo original.

(Fonte: Skyblivion/ Reprodução)Fonte: Skyblivion

Também é preciso trabalhar no interior de casas, minas e outras construções. O grupo estima que o game tenha cerca de 2663 espaços cobertos que precisam ser preenchidos.

Ainda sem data de lançamento e com cerca de 5 anos desde o início do projeto, algo que ajuda a explicar a demora para a conclusão de Skyblivion é a quantidade de detalhes colocados neste remake. As cavernas, por exemplo, estão sendo reconstruídas de acordo com a descrição dada por NPCs a elas. Objetos 3D estão sendo feitos do zero, com 8032 do jogo original para serem substituídos por novas versões feitas por artistas que compartilham esta mesma causa.

O diário de desenvolvimento também mostra a quest Revenge Served Cold completamente jogável, o que pode ser um bom indicador de que esta versão com aval da Bethesda pode chegar em breve. Por hora, enquanto não há mais detalhes do jogo por aqui, você pode acompanhar o site oficial do remake e aguardar novidades também no canal no YouTube.