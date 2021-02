Laerte Coutinho fez uma reflexão após receber alta do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, onde ficou internada durante dez dias após ser diagnosticada com Covid-19. A cartunista publicou no Twitter, nesta terça-feira (2), uma sequência de mensagens citando a importância da luta coletiva contra a disseminação do coronavírus. “Solidariedade para vencer”, escreveu.

Ela também agradeceu aos amigos, familiares, fãs e seguidores pelo apoio e orações para que sua recuperação fosse rápida.

“O impulso é dizer ‘sarei’, ‘escapei’, mas a 1ª pessoa não dá conta. Contei com gente querida e apoio firme desde o começo –sem isso não estaria de volta aqui. Gente que batalhou por um sistema de saúde eficiente, gente que povoa e dá movimento a esse sistema, gente que lembrou de mim, se preocupou, rezou, fez desenhos, emanou vibrações e comemorou as melhoras.”

E completou: “Fico muito, muito grata e comprometida com essa força toda. A doença é difícil e perigosa, estamos ainda no meio da luta. Essa solidariedade e cuidado é nossa principal forma de vencer”.

Laerte recebeu alta hospitalar no último domingo (31) para seguir com o tratamento contra a doença em casa.

“Com progressiva melhora de seu estado clínico, a cartunista Laerte Coutinho (69) teve alta hospitalar do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), às 10h da manhã deste domingo (31/1), para continuidade do tratamento em regime domiciliar”, informou nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital.

A cartunista estava internada desde o dia 21 de janeiro e, no dia 26, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde passou por “tratamento medicamentoso e com suporte ventilatório não invasivo, por meio de cateter de alto fluxo”.

Já no dia 28, o instituto informou que Laerte havia deixado a UTI após melhora do quadro clínico. Ela ficou em tratamento medicamentoso no quarto, com o uso de “cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória”.