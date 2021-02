Sonia Braga fará dupla com Jennifer Lopez em comédia que perdeu Armie Hammer · .

Sonia Braga, uma das atrizes brasileiras mais conhecidas no mercado internacional e tia de Alice Braga, foi confirmada em Shotgun Wedding, nova comédia de ação estrelada por Jennifer Lopez. O longa contava com Armie Hammer no elenco, mas o ator deixou a produção após as acusações de abuso e canibalismo.

De acordo com a revista Variety, Sonia interpretará a mãe de Darcy (Jennifer Lopez), a protagonista do trama. A publicação também confirma que o ator Josh Duhamel (Transformers) foi confirmado no lugar de Hammer como Tom, o marido de Darcy.

Entre as novidades, a publicação também confirma a atriz Jennifer Coolidge, conhecida por interpretar a “mãe do Stifler” na franquia American Pie, como a responsável por viver a mãe do personagem de Duhamel.

Na trama, o casal Tom e Darcy decide reunir suas familias para o tão esperado casamento. Tudo parece ocorrer bem, até que os convidados da festa são feitos reféns por bandidos que invadem o local.

Eric Westerman, presidente de produção da Lionsgate, estúdio responsável pelo filme, deu as boas-vindas a Duhamel para protagonizar o filme ao lado de Jennifer.

“Nós não poderíamos estar mais felizes por nossos noivos de Shotgun Weeddin”, disse Westerman, em comunicado. “Sabemos que Josh e Jennifer serão um casal atraente e sexy nas telas e que serão parceiros de treino divertidos enquanto o casamento de seus sonhos se transforma em um pesadelo memorável”.

O executivo ainda elogiou as chegadas de Sonia e Jennifer (Coolidge) e falou sobre como seus elogiados trabalhos em comédias anteriores podem colaborar para o sucesso do filme.

“Estamos entusiasmados em trazer Jennifer e Sonia para nosso elenco como mães dos noivos”, disse Westerman. “Seus talentos em comédia adicionarão outra divertida camada a esta já rica comédia de ação”, finalizou.

Com direção de Jason Moore, as filmagens de Shotgun Wedding estão programadas para começar na República Dominicana no final deste mês.