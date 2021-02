Soteldo treina com bola no Santos; Marinho inicia transição

O Santos voltou a treinar na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, após o empate em 3 a 3 com o Grêmio na última quarta, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas participaram de atividade técnica. Essa movimentação teve o reforço de Yeferson Soteldo.

Desfalque diante do Grêmio por dores no adutor direito, o camisa 10 não tem lesão e trabalhou com bola. Ele tem chance de enfrentar o Atlético-GO no sábado, em Goiânia.

Marinho iniciou a transição do departamento médico para o campo. O camisa 11 se recupera de um edema no ligamento colateral medial, ainda sente dor e a possibilidade de atuar no fim de semana é menor.

Madson e Sandry, suspensos, são desfalques certos. Uma possível escalação é: John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro (Ivonei) e Jean Mota; Lucas Braga, Soteldo (Arthur Gomes ou Marinho) e Kaio Jorge.