Sport x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Pretensões opostas na tabela e rivalidade histórica (o título nacional de 1987 que o diga) são dois dos temperos significativos para o jogo entre Sport e Flamengo, a ser realizado às 20h desta segunda-feira, na Ilha do Retiro e pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tanto Sport quanto Flamengo vêm de vitória, que serviram para sair da zona do rebaixamento (na ocasião) e ocupação da vice-liderança do Brasileirão, respectivamente. Esta reta final da competição será essencial para os clubes selarem um destino melancólico ou de satisfação ao fim do mês, de acordo com as suas aspirações. Pelo aspecto anímico, portanto, o duelo de amanhã pode representar além dos três pontos.

Confira mais informações da partida entre Sport e Flamengo:

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data e hora: 1º de fevereiro, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (Fifa-SC)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Helton Nunes (SC)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Premiere, SporTV, Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!.

SPORT (Técnico: Jair Ventura)

Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Maidana, Adryelson, Júnior Tavares; Ronaldo Henrique, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto.

Lesionado: Leandro Barcia

Suspenso: Marcão

Pendurados: Raul Prata, Sander, Rafael Thyere, Leandro Barcia, Hernane e Jair Ventura.

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro



FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luis; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

Lesionados: Thiago Maia e Rodrigo Caio.

Suspensos: –

Pendurados: Gustavo Henrique, João Gomes, João Lucas, Gabigol e Rogério Ceni.



PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam vitória do Flamengo; 20%, em empate e o restante, 10%, em triunfo do Sport.