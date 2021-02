Sporting enfrenta o Marítimo para manter liderança do Campeonato Português

O Sporting vem se mantando na liderança do Campeonato Português e agora soma 42 pontos. Os Leões voltam a campo nesta sexta-feira, contra o Marítimo, na Ilha da Madeira.

A equipe da capital vem embalada pela vitória sobre o Benfica no meio de semana, resultado que praticamente tirou o rival da briga pelo título.

Do outro lado, o Marítimo não vem bem no momento. Os donos da casa perderam os últimos dois jogos e estão no meio da tabela, na 10ª colocação.

Quem pode pressionar o Sporting é o Porto. O vice-líder do campeonato, com 38 pontos, joga nesta quinta-feira, contra o Belenenses, fora de casa.

Uma vitória vai deixar a diferença em apenas um ponto entre os grandes portugueses.

Confira os jogos da rodada:

Quinta-feira

Farense x Santa Clara

Belenenses x Porto

Braga x Portimonense

Famalicão x Moreirense

Sexta-feira

Rio Ave x Nacional

Benfica x Vitória de Guimarães

Marítimo x Sporting

Paços de Ferreira x Tondela

Boavista x Gil Vicente