Star Trek Discovery: criador fala sobre novo vilão da 4ª temporada

O criador da série Star Trek: Discovery, Alex Kurtzman, falou, recentemente, sobre o vilão da 4ª temporada da série. O showrunner revelou que novos desafios aguardam a tripulação da USS Discovery no próximo ano.

Em uma entrevista ao site Deadline, Kurtzman contou que, na história da franquia Star Trek, muitos tipos de vilões apareceram para servir de obstáculo aos heróis. No entanto, o escritor indagou: “O que acontece se o vilão não for uma criatura viva e, sim, uma entidade? Como você resolve esse problema?”.

Na mesma entrevista, o futuro de Michael Burnham foi discutido. No final do último ano, a personagem foi promovida à capitã da USS Discovery e sua ascensão causará uma série de desafios à especialista, promete Kurtzman.

Após passar o terceiro ano todo com um dilema em mãos, Burnham terminou a temporada sendo recompensada por ser duas coisas diferentes. Tal dualidade continuará sendo explorada no ano seguinte, em conjunto com as dificuldades que seu relacionamento com Book enfrentará.

O criador da obra ainda afirmou que a Federação será reconstituída, porém, garante uma série de conflitos culturais.

Saiba mais sobre a 4ª temporada de Star Trek: Discovery, série da clássica franquia de ficção científica

A série Star Trek: Discovery, exibida na América do Norte pelo CBS All Acess, e pela Netflix no resto do mundo, tem o elenco formado por Sonequa Martin-Green como a Comandante Michael Burnham, Doug Jones como o Comandante Saru e Anthony Rapp como o Tenente Comandante Paul Stamets.

Além disso, o elenco ainda conta com Mary Wiseman como Guarda Sylvia Tilly, Wilson Cruz como Dr. Hugh Culber, David Ajala interpretando Cleveland “Book” Booker, Blu del Barrio no papel de Adira, Ian Alexander como Gray, Tig Notaro vivendo o Engenheiro Chefe Reno e Michelle Yeoh como Philippa Georgiou.

(CBS/Reprodução)Fonte: CBS

A 4ª temporada de Star Trek: Discovery ainda está sendo filmada e não tem data de estreia. Kurztman deve retornar como showrunner ao lado de Michelle Paradise.

Fique ligado para saber mais informações sobre o próximo ano da série!