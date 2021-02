STJD marca julgamento de Gabigol, do Flamengo, que pode pegar até 12 jogos de suspensão

Além de reativar o processo contra Bruno Henrique, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para esta sexta-feira, dia 5, o julgamento de Gabigol. A denúncia contra o atacante do Flamengo é pela expulsão na partida contra o Bahia, no dia 20 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Flamengo venceu o Bahia por 4 a 3, mas viu Gabigol ser expulso de forma direta com apenas nove minutos de jogo. Árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza afirmou que o camisa 9 rubro-negro o mandou “tomar no c…”.

O STJD anunciou que a sessão virtual da 5ª Comissão Disciplinar está marcada para 10h de sexta-feira e o relator será o auditor Eduardo Mello. Vanderson Maçullo Braga Filho é o presidente em exercício da comissão.

Gabigol foi denunciado duas vezes no artigo 258 II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de desrespeitar a arbitragem. De acordo com o artigo 184, que determina a aplicação cumulativa das penas no caso de duas infrações, a pena do atacante rubro-negro pode chegar a 12 jogos de suspensão.