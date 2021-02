STJD reativa processo contra Bruno Henrique, que pode ser punido com até seis jogos de suspensão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu reativar o processo contra Bruno Henrique, atacante do Flamengo. A denúncia contra o atleta é pelo lance em que ele atingiu o rosto e causou uma fratura no nariz do volante Breno, do Goiás, no confronto entre as equipes pela 11ª rodada do Brasileirão.

Anteriormente, a comissão disciplinar não havia dado prosseguimento à denúncia do Goiás por entender que o lance não fugiu da visão da arbitragem. A Procuradoria recorreu, e o Pleno decidiu que o clube goiano, como autor da notícia de infração, deverá ser intimado. Em seguida, a comissão terá que votar pela procedência ou não dos termos da denúncia.

Dessa forma, Bruno Henrique – que não levou cartão na ocasião – poderá ser enquadrado no artigo de jogada violenta, que prevê gancho de um a seis jogos de suspensão. O caso será analisado na próxima sessão da Terceira Comissão Disciplinar.