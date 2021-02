Stone recruta para programa de formação Elixir

A fintech brasileira Stone está com inscrições abertas para seu programa de formação em Elixir, uma das linguagens de programação adotadas pela empresa. Ao todo, são oferecidas 30 vagas.

Com o objetivo de recrutar e contratar pessoas interessadas em aprender a linguagem, a empresa de tecnologia financeira, que atua no mercado nacional desde 2014, prevê que a formação aconteça dentro de um mês. Após esse período, os profissionais serão direcionados para o time de desenvolvimento de softwares.

Os selecionados serão contratados em regime CLT, com carga horária de 40 horas semanais. Além disso, é possível escolher entre trabalhar presencial nos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo ou 100% remoto de qualquer cidade do Brasil.

Como participar do processo seletivo

Para participar do processo seletivo, é preciso, em primeiro lugar, ter interesse em trabalhar com a linguagem Elixir e conhecimento em alguma linguagem de programação. Motivação por desafios e aprendizado constante e boa comunicação também são competências desejadas.

Conhecimento prévio em Elixir não é exigido, mas aumentam as chances dos participantes, segundo a empresa. O mesmo vale para familiaridade com Git e escrita técnica e leitura básica em inglês.

Os interessados podem se inscrever na página de carreiras da empresa até 16 de fevereiro. Após a inscrição, o candidato será submetido a um teste técnico, que pode ser resolvido em diversas linguagens de programação, e participará de entrevistas. A contratação e início do programa estão previstas para 15 de março.

