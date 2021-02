Streaming de animes Crunchyroll chega aos 4 milhões de assinantes

O streaming de animes mais popular do mundo, a Crunchyroll, anunciou que, em janeiro, ultrapassou a marca de 4 milhões de assinantes pelo mundo. A nova meta foi atingida somente seis meses após ter alcançado os 3 milhões.

Em dezembro, a Sony anunciou a compra da plataforma para realizar a fusão com sua subsidiária, a Funimation. A empresa pretende dominar o segmento de animes, uma vez que a Crunchyroll era sua principal rival.

A plataforma possui um acervo de mais de 1000 títulos e 30000 episódios. Além disso, seus atuais 4 milhões de assinantes, espalhados por mais de 200 países e territórios, geraram 100 milhões de usuários e a marca possui mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em meio ao sucesso, o serviço de streaming anunciou hoje uma parceria com Idris e Sabrina Elba, em conjunto com suas produtoras, a Green Door Pictures e a Pink Towel Pictures.

A colaboração resultará em um projeto que está em pré-produção. Se trata de uma obra de ficção científica afrofuturista que se passa em uma cidade em que as diferenças sociais foram potencializadas pela ascensão da biotecnologia. Essa divisão cria duas figuras de poder em uma história que vai explorar a igualdade em meio a uma sociedade corrupta.

Saiba mais sobre o novo projeto da Crunchyroll, o popular streaming de animes

A nova produção, com o título provisório Dantai, em parceria com Idris Elba e Sabrina Elba, será um épico de ficção científica. Os produtores se dizem fãs do gênero anime e estão muito empolgados com a nova parceria.

(Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal Pictures

Idris fundou a Green Door Pictures em 2013 com a tarefa de promover representatividade, inclusão e diversidade no meio artístico.

Não deixe de conferir o catálogo da plataforma de animes Crunchyroll e seguir as novidades!