Super Bowl LV: Tyrann Mathieu encara Bruce Arians, o técnico que ignorou as críticas e acreditou no ‘Texugo do Mel’

Quando ninguém mais acreditava em um garoto expulso da faculdade de LSU por uso de drogas e visto por muitos como problemático, Bruce Arians deu um voto de confiança. De volta ao ano de 2013, Tyrann Mathieu foi uma das primeiras escolhas de draft de Arians no comando do Arizona Cardinals, ignorando todos os críticos em relação ao atleta, que ainda passou por uma programa de reabilitação e mesmo assim voltou a ser detido por posse de maconha.

Apesar de todo esse histórico, o ‘texugo do mel’ teve bons momentos na franquia e permaneceu no Arizona Cardinals até o fim da passagem do técnico, que em 2017 anunciou sua aposentadoria dos gramados, retornando poucos anos depois para assumir o projeto do Tampa Bay Buccaneers.

Assim que Bruce saiu dos Cardinals, Mathieu foi cortado pela franquia do Arizona, passou pelos Texans e foi parar em Kansas City. Sob o comando de Andy Reid, o jogador retomou o potencial e busca no próximo domingo, 7 de fevereiro, seu segundo Super Bowl, enfrentando justamente o técnico que lhe deu a chance de ser um jogador profissional.

Em entrevista, Tyrann Mathieu mostrou toda a sua gratidão por Arians e a importância do técnico do Tampa Bay Buccaneers para a sua carreira como atleta.

– Eu e o treinador BA, temos um ótimo relacionamento – disse Mathieu, em entrevista nesta segunda-feira.

– Desde o meu tempo no Arizona, e mesmo depois disso, ele sempre foi alguém (cujas) opiniões e o que ele diz significaram muito para mim. Você tem que se lembrar, ele foi uma das primeiras pessoas na NFL que realmente acreditou em mim e nas minhas habilidades, e realmente me permitiu florescer desde muito jovem nesta liga. Ele ainda é um cara com quem mantenho contato até hoje – acrescentou o ‘Texugo do Mel’.

Na semana 12, quando da vitória do Kansas City Chiefs sobre o Tampa Bay Buccaneers por 27 a 24, dentro do Raymond James Stadium, Tyrann Mathieu teve atuação destacada. Foram cinco tackles e uma interceptação para cima de Tom Brady.