Supermercado Atacadão abre 650 vagas de emprego no sul do país

O Supermercado Atacadão abre diversas oportunidades para a região sul do país. São 650 vagas de emprego para o Rio Grande do Sul. A rede atacadista atua no Brasil através do Grupo Carrefour. Veja as informações para se candidatar a uma das oportunidades e garantir a carteira assinada!

Supermercado Atacadão está contratando no RS

As vagas de emprego no Supermercado Atacadão correspondem as novas lojas que serão abertas na região das três operações do Makro no Estado. No geral, as vagas se dividem em:

200 oportunidades para Caxias do Sul, na Serra;

200 vagas para São Leopoldo, no Vale do Sinos;

250 vagas no bairro Anchieta, em Porto Alegre.

As oportunidades disponíveis compreendem as funções abaixo:

Auxiliar de informática;

Líder de setor;

Operador de empilhadeira;

Técnico e auxiliar de manutenção;

Cartazista;

Fiscal de prevenção e perdas;

Operador de caixa;

Auxiliar de frente de caixa;

Repositor.

As oportunidades também disponibilizam funções para PCDs e não apresentam exigência de experiência anterior.

Como se inscrever

Em razão ao isolamento social da pandemia de COVID-19, o Processo Seletivo realizar-se-á virtualmente. Quem tiver interesse em uma das vagas específicas de Porto Alegre, deve encaminhar o currículo para o correio eletrônico: [email protected].

Já para as oportunidades da unidade de São Leopoldo, o documento curricular deve ser encaminhado ao endereço: [email protected].

Se a intenção é se cadastrar a uma das oportunidades de Caxias do Sul, o documento deve ser encaminhado para: [email protected]

O Supermercado Atacadão abre 650 vagas de emprego, mas o grupo Carrefour ainda não tem previsão sobre a data de inauguração das unidades. A garantia é de que isso acontecerá em 1º semestre de 2021. Demais informações sobre salários não foram divulgadas.

