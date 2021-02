SVU antes de estrelar derivado · .

O retorno de Christopher Meloni em Law & Order: SVU já tem data para acontecer. A rede NBC confirmou que o ator voltará a viver o detetive Elliot Stabler no episódio que irá ao ar em 1º de abril. A trama continuará na sequência com a estreia de Law & Order: Organized Crime, derivado que será protagonizado pelo ex-astro.

É a primeira vez que Meloni retorna à franquia desde a sua saída na 11ª temporada de SVU. Na época, o ator deixou a série após não entrar em acordo com os produtores para a renovação do seu contrato. A saída de seu personagem foi justificada na estreia do ano seguinte, com Stabler anunciando sua aposentadoria da polícia sem se despedir da equipe.

Agora, o ator fará uma participação na 22ª temporada da série mais duradoura da TV americana para assumir o protagonismo de Organized Crime. Na trama, Stabler retorna ao departamento de polícia de Nova York após uma grande perda pessoal. Decidido a recompor sua vida, ele aceita assumir a liderança da força que persegue os homens mais perigosos do país.

Além de Meloni, Organized Crime também tem confirmados no elenco Dylan McDermott (American Horror Story) e Tamara Taylor (Bones).

Em fevereiro do ano passado, a NBC renovou Law & Order: SVU para mais três temporadas, asseguranda a série no ar até 2024 e aumentando ainda mais o seu recorde.

Durante as gravações do episódio de seu retorno, o ator publicou nas redes sociais fotos de sua reunião com Mariska Hargitay, atriz com quem protagonizou 12 temporadas de SVU e que continua na liderança do elenco como a detetive Olivia Benson.

Confira abaixo: