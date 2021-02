Tardelli lamenta derrota, mas não desiste do título do Brasileirão: “Não acabou”

O sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro ficou um pouco mais difícil para o Atlético-MG. Nesta quarta-feira, o Galo perdeu por 1 a 0 para o Goiás e desperdiçou a chance de encostar no líder Internacional.

E conforme disse o atacante Diego Tardelli, que voltou a atuar depois de 333 dias afastado por conta de lesão, a equipe mineira precisa levantar a cabeça agora, pois o torneio ainda não acabou.

“Eles jogaram por uma bola, depois se mantiveram lá atrás. A gente teve a posse de bola, tentamos de todas as formas, mas infelizmente a vitória não saiu. Vamos seguir, levantar a cabeça e secar um pouquinho nossos rivais. O campeonato não acabou, ainda tem muita coisa para rolar”, disse ao SporTV.

Com o revés, time do técnico Jorge Samapoli estacionou na terceira colocação, com 60 pontos, a cinco do Internacional, que enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira, em Curtiba, e a um do Flamengo, que recebe o Vasco nesta rodada.

O Alético-MG volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Fluminense, no Estádio do Maracanã.