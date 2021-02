TBTdoBBB: relembre bordões e frases marcantes do Big Brother Brasil | outras edições

O BBB 21 está a todo vapor como o Big dos Bigs! E nós ficamos aqui só acompanhando e torcendo para que, assim como em outras edições, essa também tenha ainda mais bordões e frases que ficarão para a história. Aproveitando que hoje é quinta-feira – dia de #TBTdoBBB – que tal relembrar expressões dos participantes do Big Brother Brasil que ultrapassaram os muros da casa e são lembrados até hoje pelos fãs do programa.

Vem com a #RedeBBB e relembre algumas frases e bordões que marcaram as temporadas do reality. Vamos lá?!

“Olha, eu não gosto de ignorância, viu, Victor Hugo” – Flayslane, BBB20

Não chega a ser exatamente um bordão, mas que essa frase da Flay é icônica, ela é! Os brothers do BBB20 almoçavam no VIP quando, de repente, a cantora soltou a ideia para o psicólogo Victor Hugo. Tem como esquecer da imagem da Flayslane sentada com cara de brava usando o famoso top rosa?

“Eu não aguento mais vocês!” – Thelma, BBB20

Quem nunca enjoou da cara dos amigos que atire a primeira pedra. Em várias festas da última edição, a campeã Thelminha representou todos nós com esse bordão inesquecível, dito para os colegas de confinamento sempre no fim dos eventos. Ah, o alívio que dá falar umas verdades de vez em quando!

“Surtos leves e tênis” – Manu, BBB20

Já deu para perceber que a edição passada foi uma verdadeira fábrica de memes. E não dá para falar de memes do BBB20 sem lembrar de Manu, né? Além da frase “surtos leves e tênis”, que descrevia os ânimos antes do Jogo da Discórdia, a cantora e atriz também criou o termo “namastreta”, um jeito bem BBB de dizer “namastê”.

“Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai” – Jéssica, BBB18

“Tem uma frase que toda vez que eu tô muito triste, que eu tô passando por uma situação difícil, de vez em quando eu repito, e eu vou te falar”, disse Jéssica para Patrícia antes de fazer uma pausa dramática. E continuou: “Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”. E assim nasceu um dos bordões mais repetidos e queridos da história do BBB!

“Olha ela!” – Ana Paula, BBB16

A segunda sister a participar de um paredão falso resolveu voltar para a casa com tudo. Ao chegar pela manhã, Ana Paula saiu entrando em todos os quartos gritando a seguinte frase para os desafetos: “OLHA ELAAAA!” Isso que é volta por cima!

“É selva!” – Rafael, BBB12

O BBB12 foi cheio de treta. Divididos entre “Quarto Selva” e “Quarto Praia”, a rivalidade entre os brothers pegou fogo nessa edição. Assim, o brother Rafa criou o bordão “é selvaaa!!!”, para exaltar o próprio grupo. O grito de guerra não deu certo, já que a maioria foi eliminada, mas pelo menos a frase ficou!

“Adógo!” – Dicésar, BBB10

Um dos bordões mais famosos de Dicésar, um dos protagonistas do BBB10, nasceu sem querer. O maquiador é sempre lembrado por falar “adoro” de um jeito fofo: “Adógo!”

“O Brasil tá vendo!” – Lia, BBB10

Esse bordão surgiu há mais de dez anos, mas até hoje é um dos mais falados pelos brothers e sisters dentro da casa. Fez fofoca? O Brasil tá vendo! Combinou voto? O Brasil tá vendo! Foi falso com o coleguinha? Ah, e como o Brasil tá vendo. Muito obrigada pelo mimo, Lia!

“Uhu, Nova Iguaçu!” – Fani, BBB7 e BBB13

A sétima edição do Big Brother Brasil foi inesquecível por muitos motivos, e com certeza o bordão da sister Fani está entre eles. Sempre na hora de comemorar alguma vitória, a participante homenageava a cidade em que nasceu. Depois disso, até quem nunca pisou em Nova Iguaçu passou a gritar o nome da cidade por aí!

“Ninguém merece!” – Juliana, BBB4

Esse é mais um exemplo de bordão que quase todo brasileiro fala até hoje. Sempre que se dava mal em alguma coisa ou se chateava com um brother, Juliana, do BBB4, suspirava e dizia: “Ninguém merece!” E a gente repete com ela, né?

“Como assim, Bial?” – Leka, BBB1

Sempre que não entendia bem o que o apresentador da primeira edição do BBB dizia, a empresária Leka perguntava: “Como assim, Bial?” E não tá errada, né, gente? Errado é não perguntar!

“Hoje é dia de Paredão” – Adriano, BBB1

Por último, e não menos importante, temos o bordão mais famoso da história do BBB. Na primeira temporada, o artista plástico Adriano começou a se referir ao dia da Eliminação como “dia de Paredão”. O termo pegou tanto que foi institucionalizado. Alguém lembra de um dia ter sido diferente?

E aí, você já consegue eleger quais são os bordões mais falados do BBB21?