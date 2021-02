Técnico da Argélia diz que Mahrez não está ‘100% feliz’ no City; jogador interessa ao Real Madrid

Mesmo com a janela de transferências fechada, o futuro do atacante argelino Riyad Mahrez tem sido discutido nos últimos dias. O atleta vem buscando mais espaço no Manchester City.

De acordo com o técnico da Seleção da Argélia, Djamel Belmadi, o jogador gostaria de ter mais oportunidades com Pep Guardiola.

“Mahrez provavelmente não está 100% feliz porque gostaria de jogar mais no Manchester City. Ele é um lutador que quer jogar todas as partidas pelo time”, afirmou o treinador ao jornal DZ Foot.

Após a fala de Djamel, a imprensa argelina ainda apontou que Mahrez interessa ao Real Madrid, que tenta reforçar o ataque para as próximas temporadas.

Mahrez está no Manchester City desde o ano de 2018. Anteriormente, o atleta havia ganhado notoriedade mundial conquistando o Campeonato Inglês com o Leicester.