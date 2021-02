Técnico do Barcelona conta bastidores de conversas ‘olho no olho’ com Messi, mas revela: ‘Não estou confiante’

Aos 33 anos, Lionel Messi deve, enfim, deixar o Barcelona ao final da atual temporada. O craque veste a camisa do time catalão há 21 anos, mas os atuais imbróglios com a diretoria, além do desgaste vivido no clube, devem mesmo colocar o argentino em outro rumo no futebol.

Em entrevista ao portal ‘The Athletic’, Ronald Koeman, atual técnico do Barcelona, contou como foi a sua chegada ao tumultuado clube, que viu o arquirrival Real Madrid ser campeão espanhol, além de ser eliminado pelo Bayern de Munique com um acachapante 8 a 2 na última edição da Uefa Champions League.

“Foi um momento difícil. Ele continua sendo o melhor, mas estava aborrecido com certas situações que se passavam no clube e não estava contente numa equipe que perdeu por 8-2 nas quartas-de-final da Champions com o Bayern de Munique. Estava chateado e queria ir embora. Quando cheguei, avisei que o problema não era meu, o clube e Messi é que deviam resolvê-lo. No final o Barcelona disse-me que não iam vendê-lo, que ele ia ficar. Foi difícil para o Leo, mas ele depois aceitou”, contou o treinador.

Mas, mesmo com a conversa com Messi e a melhora do time na atual temporada, o holandês acredita que terá que montar a escalação a partir do segundo semestre sem contar com o argentino.

“Não estou muito confiante. Tenho esperança porque continua sendo um grande jogador e continua a ganhar jogos conosco. Estou gostando de ser seu treinador. Se vissem a qualidade que tem nos treinos… É incrível. Chegou muito novo ao Barcelona e não o vejo a vestir outra camisa que não seja a do Barça”, disse Koeman.

O time catalão está na segunda colocação de LaLiga, com 40 pontos, dez a menos do que o líder Atlético de Madrid. Na Uefa Champions League, a equipe encara o PSG na fase oitavas de final.