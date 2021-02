Técnico do Barcelona critica ‘falta de respeito’ de Di María por falar de Messi no PSG: ‘Não é justo’

O Paris Saint-Germain entrou em campo nesta quarta-feira (3) e venceu o Nimes por 3 a 0. Destaque do PSG na partida com um gol e uma assistência, Di María falou, após a partida, sobre a possibilidade de Lionel Messi fechar com o clube francês e fazer parte do elenco estrelado, que tem Neymar e Mbappé como protagonistas.

O jogador de 32 anos não ficou em cima do muro ao ser questionado sobre a chance de Messi fechar com o PSG e os rumos que cercam o craque argentino pela vinda.

“Tomara (que Messi venha), creio que há muitas possibilidades, mas temos que estar tranquilos”.

No entanto, a resposta chegou à Espanha. Durante entrevista coletiva após a vitória de virada sobre o Granada, que valeu a classificação do Barcelona às semifinais da Copa do Rei, o técnico Ronald Koeman questionou a resposta de Di María e demonstrou seu descontentamento com o PSG.

“Alguém pode se equivocar. Não é justo, não é respeitoso falar de um jogador que ainda é do Barça. Para mim é desrespeitoso falar tanto sobre Leo”, disse o holandês.



Vale lembrar que as duas equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Uefa Champions League A primeira partida será disputada no dia 16 de fevereiro, às 17h, no Camp Nou.

Já a partida decisiva, que colocará um dos dois clubes nas quartas de final do torneio europeu, será realizada no Parque dos Príncipes, no dia 10 de março, também às 17h.