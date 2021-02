Técnico do sub-17 e preparador físico do sub-20 integram comissão interina do Tricolor

O São Paulo contou com novidades no treinamento desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Menta, comandante do time sub-17, foi convocado para ser o auxiliar de Marcos Vizolli nesta reta final de Campeonato Brasileiro, e já iniciou os trabalhos, assim como Kako Perez, preparador físico do sub-20 que exercerá a mesma função agora na equipe profissional.

Recém-campeão da Copa do Brasil sub-17, vencendo o Fluminense na grande final, Menta, assim como Vizolli, conhece bem boa parte dos jogadores que compõem o elenco profissional. O treinador trabalhou com nomes como Igor Gomes, Gabriel Sara, Luan, entre outros.

Menta e Igor Gomes se conhecem há muitos anos e trabalharam juntos em Cotia

Além disso, Menta, a exemplo de Vizolli, tem uma profunda identificação com o São Paulo por ter sido jogador do clube, campeão brasileiro de 1991 e da Libertadores de 1992.

Tanto Menta quanto Kako Perez voltarão para Cotia assim que a diretoria de futebol contratar o novo treinador da equipe profissional, que trará consigo sua comissão técnica, com auxiliares e preparador físico.