Com apenas 19 anos, Danilo já um dos destaques do Palmeiras. O volante foi fundamental na vitória do Verdão sobre o Santos no último sábado, que garantiu ao clube o bicampeonato da Libertadores. Já nos acréscimos do segundo tempo, o camisa 28 fez um grande lançamento para Rony na ponta direita, que culminou no cruzamento para Breno Lopes marcar o gol do título.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, nesta segunda-feira, Danilo afirmou que a ficha da conquista ainda não caiu e já projetou um encontro com o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. O jovem jogador, no entanto, fez questão de lembrar que o time de Abel Ferreira ainda precisa passar das semifinais.

“A gente estava na Libertadores, pensando em ser campeões, Deus nos abençoou, e agora vamos para o Mundial. Antes de enfrentar o Bayern, temos que passar da semifinal. Já estão falando que vai ser o Tigres (do México), mas a gente ainda não sabe quem vai ser. Jogar contra um time europeu, contra o Bayern de Munique, que estamos acostumando a jogar no videogame, com Lewandowski e outros, vai ser mais um sonho realizado”, disse.

O Palmeiras viaja para Doha, no Catar, na noite de terça-feira para iniciar a preparação para o Mundial de Clubes. Já garantido nas semifinais, o Alviverde vai enfrentar o vencedor do duelo entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul.

Perguntado sobre a personalidade com tão pouca idade, Danilo respondeu que seu comportamento nos gramados são fruto do trabalho das categorias de base do Palmeiras. O volante também admitiu que a ausência dos torcedores no estádio diminuíram a pressão e ajudaram na adaptação ao profissional.

“Vem da base. Já tem clássico na base, tem Copa do Brasil, Brasileiro, em que a gente sempre pega os times de ponta da Série A. Para mim, quando subi, ajudou bastante (não ter torcida), e nisso eu pude me adaptar o mais rápido possível no profissional. Acho que precisa manter o controle da ansiedade, ainda mais em uma final da Libertadores, em que tinha torcida dos dois lados, se perde. Se perder o controle já era, não pode ficar nervoso em um jogo desse”, explicou.

O garoto palmeirense ainda falou sobre a relação dos atletas mais velhos do elenco com os mais jovens. Além do camisa 28, Gabriel Menino, Gabriel Veron e Patrick de Paula também foram formados no clube e participaram diretamente da conquista da Libertadores.

“Sempre na mesma humildade, independente da competição e do time que a gente fosse enfrentar, estávamos unidos. Os mais velhos sabiam da importância da Libertadores para a torcida e para eles também. Nós, jovens, chegamos, demos uma alegria a mais para o grupo, e abraçaram a gente. E foi assim, passo a passo, juntinho ali, que a gente pode dar alegria para essa torcida maravilhosa que é a do Palmeiras”, relatou.

Por fim, Danilo disse que não está pensando em propostas de times europeus e que deseja permanecer no Palmeiras por mais um tempo.

“Ainda não, meu foco é aqui no Palmeiras, no Mundial que está vindo. Se (uma proposta) vier, que seja boa para mim e para o Palmeiras também”, finalizou.