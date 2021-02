Thaís e Carla Diaz conversam no banheiro durante a Festa do Líder do BBB21. A cirurgiã-dentista, que protagonizou o primeiro beijo da edição, diz: “Todo mundo falou para eu não fazer casal, mas não dá”. O papo com a atriz continua e a goiana afirma: “Era fato isso acontecer”. A paulista comenta: “É inevitável, tem coisa que é inevitável. Tem coisa que acontece”.