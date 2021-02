Thaís e Fiuk dão o primeiro beijo do BBB21; participantes vão à loucura · .

Na madrugada desta quarta-feira (4) rolou o primeiro beijo na casa do BBB21. Thaís Braz e Fiuk começaram a noite trocando olhares e conversando, mas, após a torcida dos demais participantes, eles acabaram se beijando. O momento contou com muita gritaria na pista.

Antes de ficar com a dentista, o cantor conversou com Nego Di, Projota e Arcrebiano de Araújo. “Seu pai tá cantando ‘a metade da laranja’ há 50 anos, você achou a sua e não junta nunca!”, brincou o rapper ao citar uma música de Fábio Jr.

Depois que o beijo aconteceu, Carla Diaz comentou a cena com Thaís. “Fiquei de longe, [olhando] com respeito”, disse. “Eu me senti tipo: ‘Dá o primeiro beijo, dá o primeiro beijo'”, respondeu a integrante do grupo Pipoca.

Apesar de ter beijado o músico,

Confira o momento a seguir:

