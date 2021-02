Thaís relata troca de olhares com Fiuk | casa BBB

A cirurgiã-dentista volta a falar e explica: “Com o Arthur eu também não tive troca, de conversa com ele. E o Arthur foi menos ainda, foi tão assim na brincadeira”. E segue falando: “Não teve conversa com ninguém para saber quem é meu jeito, de atração, de sentimento, que rolaram algumas coisinhas foi isso”. Thaís volta a falar sobre a situação da foto que tirou com Arthur e conclui: “Mas a gente não deu uma olhada, a gente não deu uma parada igual eu e Fiuk na cozinha” A goiana explica que trocou mais olhares com o cantor.