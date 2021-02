The CW renova 12 séries de uma vez · .

A rede The CW, que exibe nos Estados Unidos séries como Riverdale, The Flash e Batwoman, anunciou nesta quarta-feira (3) uma renovação em massa de suas atrações. Além das três produções já citadas, entrou na lista o drama Walker, nova empreitada de Jared Padalecki (de Supernatural) na TV.

Com a encomenda de novos episódios, Riverdale irá para sua sexta temporada, The Flash chegará ao oitavo ano, e Batwoman terá a terceira leva de capítulos (e a segunda protagonizada por Javicia Leslie), enquanto Walker passará para a segunda temporada.

Legends of Tomorrow foi renovada para a sétima temporada, enquanto All American, Charmed, Legacies, Roswell e In the Dark irão para a quarta. O novelão Dynasty, frequentemente a atração menos vista da TV aberta norte-americana, ganhará um quinto ano, e o suspense teen Nancy Drew terá um terceiro.

Supergirl e Raio Negro não foram renovadas porque suas atuais temporadas encerrarão suas histórias, como já havia sido antecipado. Já Superman & Lois, que estreia no dia 23, recebeu a encomenda de um episódio extra para este ano, mas ainda não ganhou uma nota leva de capítulos.

A pandemia do novo coronavírus criou uma situação curiosa para a CW: muitas das séries renovadas nesta quarta-feira sequer estrearam suas atuais temporadas. São os casos de Flash, Legends of Tomorrow e Roswell.

No entanto, para os executivos da rede, é mais vantajoso apostar em uma produção já conhecida pelo público, mesmo com a audiência em queda, do que cortá-la e não ter nada para exibir no lugar –com uma segunda onda de casos da doença em Los Angeles, será difícil gravar os chamados pilotos, episódios de teste para potenciais novas atrações.

“Embora a temporada só tenha começado há algumas semanas, queríamos largar na frente com essas renovações antecipadas. Isso permite que nossas equipes comecem a planejar arcos para suas histórias e, ao mesmo tempo, nos proporcionar uma grade forte e estável para o próximo ano”, disse o presidente da CW, Mark Pedowitz, em um comunicado à imprensa.