The Division 2: next-gen traz 2160p no Series X e 1944p no PS5

O canal El Analista de Bits compartilhou um vídeo da versão next-gen de The Division 2, apresentando o desempenho e performance do game no Xbox Series S/X e PS5 e as principais semelhanças e diferenças nas plataformas.

Como é possível observar no vídeo, o Xbox Series X leva uma pequena vantagem em resolução, conseguindo detalhar imagens em 3840p x 2160p e sendo o único console que entrega 4K nativo, enquanto o PS5 possui resolução de 3456p x 1944p e o Series S de 1920p x 1080p. Em relação à taxa de quadros, todos os vídeo games atingem constantes 60 fps, com o console da Sony sendo o mais consistente.

Porém, quando surgem os aspectos de efeitos e visuais, o PS5 acaba saindo como uma espécie de otimização superficial, já que é o pior em níveis de reflexos e filtragem anisotrópica, além de possuir uma nebilna quase inexistente, dando a entender que é mais um port do que um retrabalho em engine de nova geração. Na questão de bugs, foram detectadas falhas nos efeitos de água tanto no PS5 quanto no Series X, mas o Series S conseguiu carregá-los perfeitamente.

“Por alguma razão, a versão de PS5 tem problemas com alguns efeitos e configurações. Não há neblina, os efeitos estão corrompidos, a AF tem diminuído”, disse a equipe do El Analista de Bits. “Eu reiniciei o jogo várias vezes para ter certeza.”

Em relação ao tempo de carregamento, o PlayStation 5 é o mais lento dos consoles e o Series S possui loads alguns segundos mais rápidos do que as outras máquinas.

The Division 2 está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.