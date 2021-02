The Expanse: showrunner fala sobre season finale e 6ª temporada da série

Em entrevista recente ao TV Insider, Naren Shankar, produtor executivo e showrunner de The Expanse, falou sobre o episódio final da 5ª temporada da série e também sobre o que o público da nova temporada.

A 6ª e última temporada de The Expanse foi anunciada antes mesmo da retomada dos episódios exibidos nas últimas semanas pelo Amazon Prime Video.

De acordo com Naren Shankar, uma das melhores coisas possibilitadas por The Expanse está na personagem Naomi (interpretada por Dominique Tipper). Para quem não sabe, a 5ª temporada de série se baseou no romance de ficção científica Nemesis Games, escrito por James S. A. Corey.

“Eu comuniquei a Dominique no início da última temporada que iríamos colocar sua personagem em uma situação muito difícil [no season finale]”, revelou. “Era algo fisicamente exigente e emocionalmente difícil de se fazer, mas ela entregou tudo”, explicou acerca das sequências de Naomi vistas no livro original.

The Expanse: o que o público pode esperar da 6ª temporada da série do Amazon Prime Video?

O último episódio da 5ª temporada de The Expanse trouxe diversos elementos para tirar o fôlego dos espectadores. O público assistiu a uma sequência de emoções fortes envoltas na personagem Naomi e em seu traje especial, além de uma grande reviravolta envolvendo a nave.

Segundo Naren Shankar, há muitas coisas ainda encobertas que os fãs precisarão desvendar nos próximos episódios. Afinal, nem tudo o que foi mostrado no season finale realmente pode ser lido como algo definitivo.

“Vamos mostrar algo sobre Holden (Steven Strait) e as protomoléculas”, prometeu ele, acrescentando que esse agente infeccioso ainda terá muita importância no desenvolvimento da narrativa.

“Há algo nesse aspecto que é bastante assustador, mas estamos mostrando ao público que isso pode estar afetando todas as coisas no mundo [da série]”, completou acerca desse arco dramático.

Portanto, só nos resta aguardar os próximos episódios! Até lá, faça sua maratona das cinco primeiras temporadas de The Expanse no Amazon Prime Video.