The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sai em 2021, diz rumor

Depois de sua revelação na E3 2019, pouco se falou oficialmente sobre The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, já que sequer sabemos o seu nome oficial. No entanto, um novo rumor aponta para um lançamento mais próximo do que estávamos esperando!

Membros do Reddit notaram que a rede varejista austríaca Gameware.at botou o “Q2 de 2021” como data de chegada do jogo às lojas, o que pode dizer respeito ao segundo trimestre do calendário ou ao segundo trimestre do ano fiscal (que iria de julho a setembro).

[embedded content]

Apesar de ser um rumor muito fraco, vale notar que a Gameware acabou vazando corretamente a data de Kingdom Hearts: Melody of Memory. Ainda assim, é melhor não ficar muito otimista até a própria Big N cravar uma data. Você está ansioso pelo jogo? Comente a seguir!



Fonte: Tecmundo