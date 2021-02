The Medium: easter egg coloca elenco do jogo para cantar

The Medium foi lançado dia 28 de janeiro e já deixamos registrado que o jogo intimida no tom de suspense. E com a chegada do game, jogadores começam a compartilhar os primeiros easter eggs descobertos, o mais recente reproduz um áudio do elenco principal cantando a trilha sonoro do título.

Isto é possível na etapa em que o jogador tem como objetivo encontrar vários cacos de um espelho quebrado. Após restaurar a energia ao abrir vários cômodos, um rádio antigo ficará visível em cima de uma máquina de lavar. Interagindo com ele é possível ouvir Troy Baker, que interpreta o antagonista Maw, e Mary Elizabeth McGlynn, responsável por dar vida à protagonista Marianne, cantando a trilha sonora original.

Outro destaque envolvendo a parte musical está na participação de Akira Yamaoka, o artista conhecido por cuidar da trilha sonora da série de jogos Silent Hill também criou a ambientação sonora para este game recém-lançado.

Disponível para Xbox Series X/S e para PC, The Medium é desenvolvido pela Bloober Team, responsável por jogos como Layers of Fear, Blaier Witch e Observer. Apesar de o estúdio ser conhecido por games de terror em primeira pessoa, este novo título traz a perspectiva em terceira pessoa e seu único objetivo não é matar o jogador de susto. Segundo Wojciech Piejko, líder da equipe de game design, a ideia para este jogo foi abordar questões envolvendo ponto de vista.