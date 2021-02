The Nevers: veja trailer da nova série de ficção científica da HBO

Nesta terça-feira (2), a HBO lançou o trailer de sua nova série de ficção científica. The Nevers, desenvolvida por Joss Whedon, se passa na era vitoriana e promete uma trama repleta de tensões e dinâmicas eletrizantes.

A produção está programada para estrear em abril no canal, além de também ser transmitida pelo streaming HBO Max — serviço que, infelizmente, ainda não está disponível no Brasil.

Composta por seis episódios, a história foca na descoberta de diversas mulheres que, de repente, manifestam habilidades paranormais. Apesar de algumas delas possuírem habilidades um tanto quanto charmosas e inteligentes, outras parecem ser perturbadoras.

Confira o trailer completo:

The Nevers: conheça mais sobre a nova série de época da HBO

As diversas pessoas que sofrem com esse fenômeno sem explicações passam a ser chamadas de “tocados”. Entre elas, estão as protagonistas Amalia True (interpretada por Laura Donnelly), uma viúva misteriosa, e Penance Adair (Ann Skelly), uma jovem e brilhante inventora.

De acordo com a descrição oficial da série, as personagens promoverão uma espécie de lar para todos os tocados, enquanto lutam contra todas as forças ocultas — e possivelmente perigosas — para que todos os tocados tenham a oportunidade de sobreviver em meio à sociedade da época.

O elenco ainda conta com as participações de Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O’Hare, Ben Chaplin, Brett Curtis e Elizabeth Berrington.

Além de Joss Whedon — que se afastou do projeto em novembro, por estar “genuinamente exausto” —, The Nevers também tem produção executiva de Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson e Philippa Goslett. Após a saída do roteirista, esta última atua como showrunner da série.

The Nevers faz primeira apresentação em abril na HBO.