Tiago Ramos e mãe de Neymar são flagrados juntos em famoso parque em Fortaleza

O influencer Tiago Ramos foi visto novamente com Nadine Gonçalves, a mãe do atacante do Paris Saint-Germain Neymar, nesta sexta-feira. Após ele compartilhar algumas imagens aproveitando a viagem – sempre aparentando estar sozinho -, o jornalista Erlan Bastos revelou que eles estão juntos e foram filmados em um famoso parque em Fortaleza, no Ceará. Assista abaixo!

Os dois foram vistos comendo no parque. Eles usavam um chapéu branco e estavam com trajes de banho. Em abril de 2020, Nadine e Tiago compartilharam a mesma foto romântica e deixaram nítido ao público que estavam juntos, mas logo terminaram.

Na época, o fato deles terem uma diferença de 30 anos de idade teria deixado a família de Neymar um pouco receosa, segundo informações divulgadas. Pouco tempo depois, por problemas familiares e por outras polêmicas, eles anunciaram o fim da relação. Relembre alguns capítulos do romance.

No fim do ano passado, Tiago teria sido esfaqueado em uma viagem junto da acompanhante para o México.