Tiago Volpi desmente boatos sobre saída do São Paulo: “Uma grande mentira”

Após a venda do atacante Brenner ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, ser noticiada na noite de quinta-feira, boatos sobre uma suposta saída do goleiro Tiago Volpi, do São Paulo, começaram a circular nas redes sociais. Nesta sexta-feira, o camisa 1 do Tricolor fez questão de desmentir os rumores sobre um suposto desejo de deixar o clube.

Através de sua conta oficial no Instagram, Volpi afirmou que a informação se trata de “uma grande mentira”. O jogador de 30 anos ainda deixou claro que tem “contrato até dezembro de 2023” e pretende “cumpri-lo com muita dedicação e esforço”.



(Foto: Reprodução/Instagram)

A versão de que o arqueiro são-paulino teria pedido para sair ganhou força entre os torcedores após ele e Brenner não terem treinado na tarde de quinta-feira no CT da Barra Funda. No entanto, a Gazeta Esportiva apurou que Volpi não participou da atividade por conta de uma lombalgia, motivo pelo qual também desfalcou o treinamento desta sexta-feira.

Apesar das dores nas costas, Tiago Volpi deverá vestir a camisa do São Paulo no jogo da próxima quarta, contra o Ceará, às 21h (de Brasília), no Morumbi. O goleiro pode retornar aos gramados já no treino deste sábado.

Confira na íntegra o comunicado de Tiago Volpi nas redes sociais:

“Boa noite a todos.

Ontem surgiu a informação de que eu teria pedido para sair do São Paulo. Uma grande mentira.

Desde que cheguei aqui demonstro meu caráter e com muito empenho e profissionalismo trabalho diariamente neste clube. Infelizmente não pude treinar nos últimos dois dias por conta de um problema nas costas e em breve estarei liberado.

Decidi voltar ao Brasil para defender o São Paulo por conta de sua rica história e pela honra que é poder vestir esta camisa. Tenho contrato até dezembro de 2023 e pretendo cumpri-lo com muita dedicação e esforço.

Grande Abraço.

Vamos São Paulo!”.