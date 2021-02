Tigres vence Ulsan Hyundai e enfrenta Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes

O Palmeiras conheceu seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes. O Tigres, do México, venceu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 2 a 1, nesta quinta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da competição.

O Ulsan abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Kee-hee Kim em cobrança de escanteio. O empate veio na mesma moeda, com o experiente atacante André-Pierre Gignac empatando para os mexicanos aos 38 minutos.

Tigres vence e avança para enfrentar o Palmeiras na semifinal

Após toque de mão do próprio Kee-hee Kim dentro da própria área, Gignac converteu o pênalti e virou o placar nos acréscimos da primeira etapa.

O segundo tempo não teve tanto movimento. O Hyundai chegou a marcar com um golaço de voleio, mas foi anulado por posição irregular.

O outro duelo das quartas de final ocorrerá entre Al-Duhail, do Catar, e Al Ahly, do Egito, às 14h30. O vencedor enfrentará o Bayern de Munique na outra semifinal.

O jogo entre Palmeiras e Tigres será no próximo domingo, às 15:00 (de Brasília), no Estádio Education City.