times brasileiros podem ter pedreiras logo de cara na fase prévias; entenda

O calendário do futebol nacional acabou prejudicando os times brasileiros que estarão na fase prévia da Copa Libertadores. Sem definir os classificados antes do sorteio, o país acabou colocando seus dois representantes no pote 2 e deixou grande a chance de uma ‘pedreira’ logo de cara na competição.

Explica-se: os potes do sorteio da Libertadores são sempre definidos pelo Ranking da Conmebol. O problema é que o Brasil não terá definido seus classificados até sexta-feira (5), dia do sorteio. Assim, as equipes estarão representadas pelos dizeres “Brasil 7” e “Brasil 8” e foram colocadas diretamente no pote 2.

Assim, o classificado tem chance enorme de uma pedreira logo no primeiro duelo.

Estão no pote 1 Atlético Nacional (COL), Libertad (PAR), San Lorenzo (ARG), Independiente del Valle (EQU), Junior Barranquilla (COL), Bolívar (BOL), Deportivo Lara (VEN) e Ayacucho (PER).

São rivais mais tradicionais e já campeões como Atlético Nacional e San Lorenzo, mais fortes recentemente como Libertad, Del Valle e Junior ou até com altitude como Bolívar, Ayacucho e de novo o Del Valle. Só o Deportivo Lara, teoricamente, não traz desafios maiores que os esperados para essa fase.

Dos times brasileiros que têm chances de vaga na fase prévia, apenas Ceará, Atlético-GO e Red Bull Bragantino não teriam pontuação suficiente para estarem no pote 1 do sorteio.

Todos os outros (Internacional, Flamengo, Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Santos, Athletico-PR e Corinthians) estariam e teriam uma vida muito mais fácil na competição.

🧐 Os potes das Fases 1 e 2 para o sorteio das etapas preliminares da CONMEBOL #Libertadores. Os confrontos serão definidos nesta sexta-feira, dia 5/2. pic.twitter.com/ufiEkpj5Ap — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 2, 2021

O sorteio

Mais cedo, a Conmebol deu mais detalhes de como seria o sorteio desta sexta-feira. Com indefinições maiores no Brasil, no Chile e no Uruguai, a entidade “deu um passo atrás” e anunciou que sortearia apenas as fases prévias agora – se sorteasse a fase de grupos, todos os brasileiros, chilenos e uruguaios teriam que ser distribuídos nos potes inferiores.

Serão três fases sorteadas na sexta-feira:

POTE 1: Guaraní (PAR), Caracas (VEN) e Universidad Católica (EQU)

POTE 2: César Vallejo (PER), Royal Pari (BOL) e um time chileno ainda indefinido

POTE 1: Atlético Nacional (COL), Libertad (PAR), San Lorenzo (ARG), Independiente del Valle (EQU), Junior Barranquilla (COL), Bolívar (BOL), Deportivo Lara (VEN) e Ayacucho (PER)

POTE 2: dois times brasileiros, dois times chilenos, um time uruguaio (todos ainda indefinidos) e os três classificados da fase anterior.

Os potes

1ª FASE