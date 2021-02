Titular no acesso do Cuiabá à Série A, Romário volta ao Santos com futuro incerto

O contrato de Romário foi reativado no Santos na última segunda-feira, após o fim do empréstimo ao Cuiabá. O lateral-esquerdo foi titular e um dos capitães na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

O futuro de Romário ainda é incerto. A comissão técnica avaliará o jogador, enquanto os representantes esperam uma posição da diretoria do Peixe nos próximos dias.

Romário deseja permanecer. Ele foi contratado no fim de 2017 e nunca se firmou. Foi liberado para Ceará, Guarani, Red Bull Bragantino, Mirassol, Vila Nova e Cuiabá. O contrato termina em dezembro de 2022.

O Santos tem apenas Felipe Jonatan como lateral-esquerdo de origem. Romário se anima por essa lacuna, além do bom desempenho na campanha histórica do Cuiabá. Ele tem 28 anos.