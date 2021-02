Toda a delegação do Palmeiras testa negativo para covid-19

Na chegada ao Catar, na quarta-feira, a delegação do Palmeiras foi submetida a testes para covid-19, logo após o desembarque. O resultado chegou nesta quinta e todos os integrantes testaram negativo. Desta forma, estão todos aptos para os treinamentos com bola marcado para às 12h30, no horário de Brasília.

O Verdão aguarda para saber quem será o adversário na semifinal do Mundial. O vencedor de Tigres (México) e Ulsan encara o time brasileiro. Do outro lado da chave, o Bayern de Munique espera o vencedor de Al-Ahly (Egito) e Al-Duhail (Catar), time do ex-palmeirense Dudu.

Cesar Greco/Palmeiras

Os testes para covid-19 são obrigatórios na chegada ao Catar. Para os clubes que disputam a competição, foi aberta uma exceção, pois normalmente é exigida uma quarentena de sete dias para que se possa circular pelo país.