Tom Brady jogando depois dos 45? Ele não descarta: ‘saberei quando for a hora de parar’

Olha, se depender de Tom Brady, poderemos vê-lo por mais algum tempo na NFL. Na próxima temporada, ele vai chegar ao seu segundo e último ano de contrato com o Tampa Bay Buccaneers, aos 44 anos. Ele já afirmou que pretende jogar até os 45, e na noite inaugural da semana do Super Bowl afirmou à imprensa que pode jogar depois dos 45 com uma condição. Se mantiver a performance que vem apresentando, ele não tem dúvidas que pode ampliar sua passagem pela NFL.

– Sim. Definitivamente (sobre a possibilidade de jogar depois dos 45 caso esteja bem). É um esporte físico e a perspectiva que você tem sobre isso é – nunca se sabe. Nunca se sabe quando o momento vai chegar, porque esse é um esporte de contato e há muito treinamento. E, novamente, eu preciso estar 100% comprometido comigo mesmo para continuar fazendo isso – declarou o camisa 12, que vai disputar no próximo domingo (7), seu décimo Super Bowl, com seis títulos conquistados.

Tom Brady é o quarto quarterback na história a disputar um Super Bowl por dois times diferentes. Os outros três são Peyton Manning (Colts e Broncos), Kurt Warner (Rams e Cardinals) e Craig Morton (Cowboys e Broncos). Tom Brady também é ainda o primeiro quaterback da história a chegar ao Super Bowl em três décadas diferentes – 2000, 2010 e 2020.

– Acho que saberei quando for a hora (de parar). Eu nunca poderei entrar neste jogo pela metade – declarou o camisa 12, que comandou os Buccaneers a três vitórias na pós-temporada, solidificando o caminho para o Super Bowl com 860 jardas passadas, sete touchdowns, três interceptações e um rating de 90.8.