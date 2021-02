Torcedores do Fortaleza recebem camisetas para apoiar o Tricolor na reta final do Brasileirão

Mesmo em um momento delicado, os torcedores do Fortaleza receberam um presente do clube para ajudar na caminhada final do time para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Durante o último final de semana, a TV Leão foi até o centro da capital cearense para encontrar torcedores que vestissem a camisa do Tricolor nesse momento de luta. A campanha foi nomeada como “#VistaaCamisa”.

Os membros da TV do Fortaleza se disfarçaram de alunos de faculdade e perguntaram sobre a expectativa das pessoas nas ruas. Aqueles que acreditaram na permanência do Leão na Série A foram presenteados com uma camiseta do clube.

Restam cinco rodadas até a conclusão do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza está na 17ª colocação com 35 pontos, mesma pontuação que o Sport, primeiro time fora do Z4, que tem uma partida a menos.