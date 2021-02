Total War: Warhammer 3 é anunciado e será lançado ainda em 2021

A desenvolvedora Creative Assembly anunciou hoje que está trabalhando em Total War: Warhammer 3 e que o jogo deve sair ainda em 2021, mesmo sem citar uma data específica para o lançamento. Esse anúncio já era esperado após alguns teasers que a empresa soltou na internet recentemente.

Segundo seus desenvolvedores, esse título é a grande culminação da trilogia Total War: Warhammer, sendo que veremos raças, criaturas, monstros e reinos de jogos anteriores. Isso inclui locais como Kislev e Cathay, que ainda não tinham aparecido de fato nos jogos. O título também trará as facções do Caos, como Khorne, Nurgle, Slaanesh, and Tzeentch.

[embedded content]

O diretor do jogo, Ian Roxburgh, a visão da equipe é entregar um jogo que realmente pareça com uma grande jornada por esse mundo que eles amaram construir ao longo de anos. Ele ainda mencionou que foi o grande suporte dos fãs da franquia que fez com que a equipe se tornasse mais ambiosa na maneira que desenvolvem esse novo jogo.

Do que sabemos até agora, esse título inédito permitirá que os jogadores salvem ou explorem o poder de um deus morimbundo. Todas as suas ações serão relevantes para o desenrolar da trama e cada raça do jogo terá uma história e jornada única.

Caso tenha se interessado, dá até para comprar o Total War: Warhammer 3 na pré-venda no Steam, na loja da Epic Games ou até mesmo no site oficial do jogo se quiser tratar direto com os desenvolvedores. Comente o que achou do anúncio e já passou horas explorando os dois jogos anteriores!



Fonte: Tecmundo