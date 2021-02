‘Tottenham é o pior time para se ver na Premier League’

E o técnico José Mourinho vem recebendo críticas pelo seu trabalho no Tottenham. Em sua coluna no veículo inglês Sky Sports, Paul Merson, ex-jogador multicampeão pelo Arsenal e que também defendeu a seleção inglesa, não poupou o Special One pela campanha que vem fazendo na Premier League.

Depois de liderar a competição na metade de dezembro, os Spurs caíram consideravelmente na tabela e hoje ocupam apenas o 8º lugar, com 33 pontos, agora a 14 do atual líder, Manchester City, que tem 47. Para Merson, o momento ruim que vive o clube londrino também permite fazer uma colocação para lá de polêmica.

“Alguns torcedores do Tottenham concordarão com isso, enquanto alguns podem pensar que estou sendo duro, mas o Tottenham é o pior time da Premier League para assistir, no momento”, opinou o ex-jogador, que ainda fez uma comparação entre o Tottenham e o Sheffield United, lanterna da competição.

“O Sheffield United está em último lugar na liga e venceu apenas duas partidas, mas foi para o Manchester na outra semana e não fez o que o Tottenham fez em casa, e o Sheffield United não chegou nem perto do talento que o Spurs conseguiu”, prosseguiu, citando ainda o Fulham, que também é um dos últimos.

“O Fulham não tem talento, mas pelo menos tentou contra o Leicester“, finalizou.

Em relação à derrota para o Chelsea, em casa, nesta última quinta-feira (4), Merson também foi bastante crítico.

“O jogo de quinta à noite, primeiro tempo, para um torcedor do Tottenham foi constrangedor. Foi constrangedor ao mais alto nível. Sentei-me e observei, e não pude acreditar no que estava assistindo. É alucinante o que José Mourinho deve dizer a esses jogadores”, disse.

“Pobre Carlos Vinicius na frente. Ele está jogando na frente sozinho, a 20 metros de distância de todos os outros jogadores”, prosseguiu.

“Mourinho acha que seus jogadores são bons o suficiente? Eu poderia entender se eles estivessem jogando contra o Manchester City, porque eles podem fazer você em pedaços. Está provado. Mas não contra esta equipe do Chelsea – e isso não é um desrespeito”, concluiu.

Os Spurs vêm de uma sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Inglês. No próximo domingo (7), pela rodada 23, o adversário será o West Bromwich, em casa.