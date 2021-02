Tragédia de Brumadinho: Vale define valor a ser pago

A Vale celebrou nessa quinta-feira (4) um acordo com o governo de Minas Gerais para reparação dos danos ambientais e sociais decorrentes da tragédia de Brumadinho (MG), ocorrido em janeiro de 2019.

O processo de mediação foi conduzido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O acordo, no valor de R$ 37.6 milhões, contempla projetos de reparação socioeconômica e socioambiental.

Com isso, a Vale se compromete a pagar um valor 32% menor do que o pedido no começo das negociações. Enquanto o governador Romeu Zema comemorou o acordo, políticos de oposição e pessoas atingidas pelo desastre acharam o valor injusto.

A Vale está determinada a reparar integralmente e compensar os danos causados pela tragédia de Brumadinho e a contribuir, cada vez mais, para melhoria e desenvolvimento das comunidades em que atuamos. Confiamos que este acordo global é um passo importante nessa direção. Sabemos que temos um caminho a percorrer e seguimos firmes em nosso propósito, alinhado com nosso Novo Pacto com a Sociedade”, afirmou em nota o diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

Reparação da tragédida de Brumadinho

Ao comentar a notícia, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), avaliou como positivo o acordo firmado entre Estado e a empresa. Para ele, acordos precisam ser realizados para evitar que entes dos mortos cheguem também a falecer sem um fim da tragédia de Brumadinho.

“Nós estamos fazendo aqui o que é melhor para os vinte milhões de mineiros”, defendeu ele.

O acordo foi firmado com mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e inclui Estado de MG, Defensoria Pública de MG e Ministérios Públicos Federal e Estadual.

