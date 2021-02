Treinamento Online Diversificado – Notícias Concursos

Plataformas de treinamento online

Muitas empresas estão aderindo a plataforma de treinamento online, sendo assim, essa opção está se tornando uma ferramenta que amplia o conhecimento interno e facilita a gestão de forma holística.

No entanto, para que a empresa possa aplicar treinamentos de forma online, é fundamental que essa objetividade seja amparada por planejamento estratégico.

Conhecimento repassado de forma dinâmica

por exemplo, é necessário que a plataforma utilizada pela empresa funcione adequadamente, bem como é importante o que o treinamento siga o fluxo próximo de um plano de aula. Ao passo que as aulas não sejam muito extensas.

Uma vez que a ideia é utilizar o tempo, repassando o conhecimento necessário de forma dinâmica. Por isso, muitas empresas contratam consultorias que realizar esse tipo de treinamento.

Plataformas próprias, terceirização e Webinar

Ao passo que outras preferem aderir a plataforma e facilitar a própria gestão. Além disso, é possível que a empresa faça um canal dinâmico em uma plataforma como um canal no YouTube ou no IGTV (um canal de vídeos no Instagram).

Assim, direcionando o conhecimento necessário. Essa última opção não é muito utilizado em treinamentos de forma geral, mas é bastante vista em treinamentos voltados a operação de sistema.

Uma vez que outras pessoas podem se beneficiar desta informação, inclusive as empresas que fazem uso de vídeos para treinar clientes, criando um canal Webinar.

Sendo assim, é importante que a gestão da empresa analise qual dessas opções ampara melhor a sua objetividade. Ao passo que o funcionário tenha qualidade, mas repassada e a empresa alcance seu objetivo.

Muitas empresas optaram por manter grande de suas equipes em Home Office, assim o treinamento online virou uma necessidade.