‘Tremendo otário’ · .

Alberto (Igor Rickli) se voltará contra Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe após o idoso decidir presidir a empresa da família no lugar dele. O rival de Cassiano (Henri Castelli) visitará Hélio (Raphael Vianna) na cadeia e o manipulará. O vilão o deixará com raiva para fazê-lo contar à polícia que o veterano mandou matar Samuel (Juca de Oliveira). “Tremendo de um otário”, soltará o empresário na novela das seis da Globo.

O “enquadro” do filho de Guiomar (Claudia Netto) no ex-funcionário acontecerá na próxima quarta (10) na trama escrita por Walther Negrão. Contrariado com a rasteira que terá sofrido do avó, Alberto irá se vingar. Ele plantará a semente da discórdia na cabeça do presidiário.

Subornado por Dionísio, o ex-namorado de Taís (Débora Nascimento) confessou ter contratado capangas para tentar matar o pai de Ester (Grazi Massafera). Alberto sabe dessa informação e tentará se aproveitar da fragilidade dele para tirar o ancião de seu caminho.

Hélio (Raphael Vianna) será manipulado na cadeia

Terrorismo básico

“Você acha mesmo que depois de ter colocado o nome do meu avô na fogueira, ele vai te dar o dinheiro quando sair pra prisão?”, começará o galã do mal, referindo-se à confissão do irmão de Marizé (Lívian Aragão). Hélio disse ter recebido uma fortuna de Dionísio, mas justificou que a quantia era uma bonificação do seu ex-empregador pelos serviços prestados.

“Ele tem muito a perder se não cumprir com a palavra dele”, soltará o prisioneiro, acreditando na palavra do idoso. Esperto, o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) lembrará que seu parente está no fim da vida e que, provavelmente, nem estará vivo quando Hélio sair da cadeia.

Nervoso, o filho de Donato (Luis Carlos Vasconcelos) perderá a paciência e exigirá que o antagonista lhe diga o motivo da visita inesperada. “Só quero olhar para essa sua cara de otário, porque é isso que você é. Um tremendo de um otário que vai pagar por um crime que não cometeu e não vai ganhar nada por isso”, soltará, dando uma bela gargalhada.

Depois da ofensa, o personagem de Igor Rickli ainda dará um conselho antes de partir. O vilão dirá ao ex-funcionário para ele procurar por um bom advogado para ver o tamanho da enrascada em que se meteu.

Flor do Caribe será substituída pela reprise de A Vida da Gente (2011) a partir de 1º de março. Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre de 2021. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

Saiba tudo que vai acontecer nas novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#44 – Josiane, é você? Camila ressuscita versão do mal em Haja Coração” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.