TV revela como foi discussão de Messi com jogadores do Athletic Bilbao: ‘Cala a boca, bobo’

Barcelona e Athletic voltaram a se enfrentar, desta vez com vitória por 2 a 1 do time de Ronald Koeman, no último domingo, pela LaLiga. Em campo, Lionel Messi fez um gol e protagonizou um bate-boca com os adversários, sendo chamado até de ‘bobo’.

Por conta da falta de público nos estádios desde o início da pandemia da COVID-19, a captação de áudio consegue trazer detalhes que antes eram abafados pela torcida. E foi nessa que o programa ‘Jugones’, do canal espanhol La Sexta, trouxe a discussão.

Em campo, a partida foi marcada pelo equilíbrio e disputa entre as equipes. Após uma marcação de falta de Vesga em Messi assinalada pelo árbitro, os jogadores reservas do Athletic discordaram e iniciam um atrito.

‘Você não pode tocá-lo’, diziam os atletas para Messi, que rebateu. No entanto, os atletas do Athletic seguiram cutucando o argentino e dispararam: ‘Cale a boca, bobo’.

Messi não ficou calado e seguiu a discussão em campo. De acordo com o ‘Jugones’, o camisa 10 do Barcelona disparou para um adversário com uma certa ironia: ‘Boludo, o que você comeu?’.

Lionel Messi na partida entre Cádiz e Barcelona pelo Campeonato Espanhol Getty Images

Durante o jogo, Messi abriu o placar aos 20 minutos de jogo. Aos 4 minutos da segunda etapa, Alba marcou contra e esquentou a partida. O gol da vitória blaugrana veio aos 30 minutos, com Griezmann.