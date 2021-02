Twitch caiu? Plataforma passa por problemas nesta terça (02)

Durante a manhã e tarde desta terça-feira (02), muitos usuários estão reportando problemas para entrar ao vivo nas transmissões da Twitch. Se isso aconteceu com você, não se preocupe: o empecilho técnico aparenta ser no lado da plataforma, que até mesmo utilizou sua conta de suporte do Twitter para alertar os streamers que está investigando o problema.

No site Downdetector, vemos um pico de reclamações a partir das 10h30 da manhã (horário de Brasília) que só aumentou até o momento. Confira:

?? We are investigating an issue preventing some users from going live. Thank you for your reports. — Twitch Support (@TwitchSupport) February 2, 2021

Twitch está com problemas, conforme apontado pelo Downdetector

Apesar de ser um problema técnico temporário que está acontecendo hoje, diversas pessoas vêm reportando que a Twitch passa por instabilidade nos últimos dias, como é possível ver no próprio histórico de tweets do Twitch Support. Entre as reclamações estão dificuldades de ficar ao vivo e a página não carregar corretamente.

A Twitch já está investigando o assunto e deve resolver o problema em breve.