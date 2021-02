UFMS aplicará provas do Passe 2021 nesta sexta-feira (5)

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) irá aplicar amanhã, dia 5 de fevereiro, as provas do programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) 2021. Os candidatos podem conferir os locais de prova por meio do site da universidade. Clique aqui para acessar.

De acordo com a UFMS, a aplicação de provas ocorrerá nas seguintes cidades: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Com duração total de cinco horas, a aplicação das provas terá início às 8h (horário local). Já os portões serão abertos às 7h.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Além disso, o edital estabelece que o candidato deve levar documento de identificação original com foto e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. O edital determina ainda que alimentos e água para ingerir durante a prova e que os candidatos devem usar álcool em gel para higienizar as mãos.

Os participantes da 1ª e da 2ª etapa do Passe farão uma prova com 60 questões objetivas (Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática). Já os estudantes inscritos para a 3ª etapa farão uma prova com 60 questões objetivas e uma prova de redação.

Vagas e resultado do Passe 2021

De acordo com o edital, a oferta da UFMS para o Passe é de 1.027 vagas para os aprovados na 3ª etapa. Desse total de vagas, 50% são reservadas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, com um número de vagas voltado para pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas.

Conforme o cronograma do processo seletivo, a UFMS publicará os resultados da última etapa do Passe no dia 5 de março. Já as notas da 1ª e da 2ª fase devem ficar disponíveis a partir do dia 10 de março. Clique aqui para conferir mais detalhes no edital.

