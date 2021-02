Ulsan chega desfalcado, mas tentará surpreender para ‘recuperar orgulho’ e enfrentar Palmeiras

Getty

O Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul, chega ao Mundial de Clubes como campeão da Ásia. E não faz tanto tempo que eles garantiram vaga na competição. Em dezembro, venceram a Champions da AFC sobre o Persepolis, do Irã, em uma final interessante.

Em termos de preparação e mudança de mentalidade, eles têm menos tempo do que alguns dos outros times, mas não todos, obviamente.

Mas o Ulsan é um time com muita tradição e hierarquia, então não vão procurar desculpas, vão tentar ir longe, fazer seu melhor. E eu acho que eles vão olhar para o Mundial como outros times fazem: como uma grande plataforma, uma oportunidade de mostrar para o resto do mundo do que são capazes.

Para mim, a maior preocupação é que o Ulsan perdeu dois jogadores muito importantes.

O primeiro é Sin Jin-ho, peça vital no meio de campo que agora joga no Pohang Steelers.

Mas o jogador que mais vai fazer falta é obviamente Junior Negrão, o atacante brasileiro. Ele foi criticado por pessoas que diziam que ele tinha que fazer mais do que só marcar gols, ser mais do que uma presença na área.

Mas eu realmente acho que ele fazia mais do que isso pelo Ulsan.

Sim, ele era uma presença na área, mas ele era o ponto que permitia o resto do time jogar. Sua presença permitia jogadores como Yoon Bitgaram ou Kim In-sung a fazerem a mágica acontecer. E ele fazia gols, foi o artilheiro da K-League e da Champions da AFC na última temporada, então sua falta será muito sentida.

Só que isso também permite que outros jogadores apareçam mais. Eu mencionei Kim e Yoon, que são ambos capazes de marcarem gols. Também estou curioso para ver como Won Dujae se sai, ele é uma estrela em crescimento do futebol coreano e pode ser uma grande venda em um futuro próximo, então é interessante saber se terão olheiros por lá para ver ele.

E temos que mencionar que o Ulsan deve querer se redimir, porque na última vez que jogaram o Mundial, em 2012, não foram tão bem.

Então, além de representar a Ásia, eles vão querer lutar um pouco para reconquistar seu orgulho.

| Análise de Gabriel Tan, correspondente da ESPN Ásia |

| 42 JOGOS | 28 VITÓRIAS | 9 EMPATES | 5 DERROTAS – 73,8% DE APROVEITAMENTO NA ÚLTIMA TEMPORADA |

* Temporada atual começa com o Mundial

ESTREIA

TIGRES x ULSAN

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras apenas em uma eventual semifinal se passar pelo Tigres (MEX)

O CRAQUE

YOON BITGARAM

ELENCO

GOLEIROS

1. Jo Suhuk

21. Jo Hyeonwoo

25. Seo Juhwan

DEFENSORES

2. Jaewoo Nae

3. Jason Davidson

4. Davy Bulthuis

5. Kim Taehyeon

23. Kim Taehwan

44. Kim Keehee

66. Seol Youngwoo

MEIO-CAMPISTAS

6. Shin Hyungmin

10. Yoon Bitgaram

13. Kim Minjun

16. Won Dujae

17. Kim Sungjoon

20. Kang Donghyeok

24. Kang Yungu

28. Lee Ho

ATACANTES