ÚLTIMO DIA: Inscrições para programa de Trainee PwC Brasil terminam amanhã (4)

A PwC Brasil, uma das maiores consultorias e auditorias do mundo, está com inscrições abertas para o seu Programa Nova Geração – Consulta Tributária 2021. As inscrições se encerram amanhã, dia 4 de fevereiro.

Há vagas para estudantes do ensino superior de diversas áreas, que tenham interesse em atuar nas cidades de Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), São José dos Campos (SP) e São Paulo (SP).

O programa tem como objetivo atrair jovens talentos e formar profissionais para atuar em áreas de Tributação Internacional, Preços de Transferência, Reestruturações Societárias, Fusões e Aquisições, Impostos Diretos e Indiretos, Comércio Exterior, Previdenciário e Trabalhista, Tributação de Pessoas Físicas, Incentivos Fiscais/Inovação Tecnológica e Suporte a Contencioso Tributário (laudos, avaliações, análises, certificações).

Neste sentido, podem se inscrever os estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Cursos de T.I., Direito, Engenheiras e Relações Internacionais. Os interessados precisam, ainda, apresentar inglês a partir do nível intermediário e ter disponibilidade para estagiar 40 horas semanais.

Com remuneração compatível com o mercado, a PwC Brasil oferece diversos benefícios, como vale-alimentação e/ou vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, reembolso de despesas odontológicas, seguro de vida/auxílio funeral, previdência privada, incentivo à educação, flexibilidade para trabalhar on-line, gympass (academia) e PAP (Programa de Apoio Pessoal).

Como se inscrever

As inscrições devem ser efetuadas no site da Cia de Talentos, responsável pelo recrutamento e encaminhamento dos currículos, até o dia 4 de fevereiro. Os interessados participarão de assessments online e entrevistas com sócios da PwC Brasil. A previsão é de que contratados comecem a trabalhar em abril deste ano.

