Unipar divulga Programa de Estágio 2021 com 32 vagas abertas

A Unipar divulga Programa de Estágio para quem está buscando uma chance no mercado de trabalho e todos os seus benefícios. Confira, a seguir, as informações para se inscrever e garantir o seu estágio!

Unipar divulga Programa de Estágio 2021

A empresa está lançando 32 vagas de estágio para as atividades das fábricas e escritórios de Cubatão, São Paulo e Santo André (Brasil), bem como Bahía Blanca (Argentina) e Buenos Aires.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades, podem efetuar inscrição até 19 de fevereiro de 2021, através do link.

Se tiver dúvidas, o concorrente pode contatar a consultoria que conduzirá o processo através do correio eletrônico [email protected].

A Unipar divulga Programa de Estágio 2021 e é uma empresa do Brasil, pioneira nas atividades de implantação de polos petroquímicos brasileiros e argentinos. Trata-se de uma liderança na produção de PVC, soda e cloro na região da América do Sul.

Todos os anos, mais de quatro milhões de toneladas de diversos produtos químicos se deslocam das fábricas em que atuam uma média de 1.400 funcionários. O cloro que tem fabricação pela Unipar é utilizado para tratar água do consumo de milhões de pessoas.

Quer fazer parte dessa equipe? Acesse o site de inscrição do Processo Seletivo.

